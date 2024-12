Samsung Galaxy Watch6 elegantissimo e con cuore TECH, ora a metà prezzo

Un orologio che al polso fa la sua figura con ghiera in acciaio inox e un design che urla elevatezza da tutti gli angoli. Bellissimo quanto funzionale il Samsung Galaxy Watch6 modello Classic LTE con finiture in colore argento e un cuore tech al suo interno. Indossalo tutti i giorni senza fare a meno così hai funzioni non solo avanzate ma anche di comodità abituale a disposizione. Puoi acquistarlo ad appena 217,40€ su Amazon con uno sconto del 56% che fa crollare il prezzo. Non perdere questa occasione, è un vero affare.

Samsung Galaxy Watch6, lo smartwatch che al polso è una gioia

Non ne fai mai a meno, neanche la notte visto che Samsung Galaxy Watch6 monitora costantemente cosa accade dentro e fuori il tuo corpo. Questo straordinario smartwatch è un modello che ne vale la pena perché non solo è fatto per durare e restare con te in eterno, ma non scende a compromessi con le prestazioni. Ti dico subito che lo possono indossare tutti quanti nonostante la cassa sia da 47mm: con la sua forma tonda, sul polso risulta poco ingombrante.

Ma veniamo a noi: il display realizzato in vetro cristallo di zaffiro è resistente e così brillante da stupirti. Sotto è posizionato un display che puoi personalizzare a piacimento con quadranti vari, luminoso e colorato per non perdere neanche un’informazione con un’occhiata fugace.

Attraverso la CPU godi di un sistema il 18% più veloce con applicazioni istantanee che ti mettono a disposizione quello di cui hai bisogno. Inutile dirti che non mancano all’appello i sensori integrati per rilevazione dello sport e del benessere. Sonno, frequenza cardiaca, prestazioni e tanto altro ancora a portata di polso. C’è il GPS integrato per rilevazioni ancora più accurate.

Il modello in questione è quello Cellular così da rimanere connesso in qualsiasi situazione. La batteria, infine, ha un’autonomia di 40 ore con una sola carica.

A soli 217,40€ su Amazon, il Samsung Galaxy Watch6 è l’orologio smart da mettere al polso. Collegati e aggiungilo al carrello perché lo sconto del 56% è un affare.

