Samsung Galaxy Watch6: SCONTO PAZZESCO su Amazon

Oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch6 a 259,90 euro, invece di 319 euro. Si tratta di uno sconto potente che trovi solo su Amazon, il colosso delle offerte online. Indubbiamente questa promozione è eccezionale dato che lo smartwatch in questione è da poco arrivato sul mercato. Ricco di novità, può essere tuo a un prezzo regalato se sei veloce prima del vicinissimo sold out.

Tra l’altro, essendo cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al momento del check out. Davvero niente male! Ovviamente devi essere velocissimo perché sta andando a ruba. Con un display ancora più ampio, in cristallo zaffiro, e una cassa ancora più sottile, in alluminio, hai un orologio di ultima generazione in grado di soddisfare tutte le tue esigenze estetiche.

Samsung Galaxy Watch6: funzionalità inimitabili

Indossa il Samsung Galaxy Watch6 e scopri tutte le sue funzionalità inimitabili. Infatti, i suoi sensori sono gli unici in grado di fornirti tutti i dati relativi alla tua composizione corporea. Questo garantisce il raggiungimento dei tuoi obiettivi sportivi in meno tempo e con maggiore consapevolezza. A questo aggiungi che, oltre a monitorare frequenza cardiaca, sonno e fasi del ciclo, misurano anche pressione arteriosa, livello di stress ed elettrocardiogramma.

Come fai a dire di no a questo smartwatch e al suo prezzo in promozione su Amazon. Fallo tuo a soli 259,90 euro, invece di 319 euro. È un’esclusiva Prime. Perciò devi iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.