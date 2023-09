Samsung Galaxy Watch6: già in SUPER SCONTO su Amazon

Scegli il benessere quotidiano con il Samsung Galaxy Watch6. Questa novità di Samsung è già in super offerta su Amazon a un prezzo sorprendente. Acquistalo subito a soli 259,90 euro, invece di 302 euro. Si tratta di un’occasione speciale per ottenere questa new entry a uno sconto molto interessante. Tra l’altro con Amazon Prime hai anche altri due vantaggi molto validi.

La consegna gratuita a domicilio o all’indirizzo indicato in fase di ordine e la possibilità di pagare a rate tasso zero con Cofidis prima del check out. Quindi grande risparmio e condizioni perfette rendono questo acquisto una vera e propria favola. Metti al polso il nuovo orologio digitale di Samsung. Galaxy Watch6 si è rinnovato con sensori per la salute ancora più precisi e accurati.

Samsung Galaxy Watch6: al polso il benessere quotidiano

Indossa il Samsung Galaxy Watch6! La sua cassa da 40mm in alluminio è super resistente e anallergica. Il display in cristallo zaffiro è ancora più resistente, grande e sottile per ottimizzare meglio lo spazio dedicato a notifiche, dati e informazioni. Anche i cinturini ora possono essere sostituiti con un semplice click. Così puoi staccarli facilmente utilizzando quello adatto a ciò che devi fare. La batteria dura 40 ore per garantire il massimo dell’autonomia.

Acquistalo immediatamente a soli 259,90 euro, invece di 302 euro. Sappi che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.