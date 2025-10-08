 Samsung Galaxy Watch7: FOLLIA a 162€ con la Festa Prime di Amazon
Samsung Galaxy Watch7: FOLLIA a 162€ con la Festa Prime di Amazon

Il Samsung Galaxy Watch7 è in offerta a un prezzo folle su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime: aggiudicatelo ora a 162€.
Samsung Galaxy Watch7: FOLLIA a 162€ con la Festa Prime di Amazon
Il Samsung Galaxy Watch7 è in offerta a un prezzo folle su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime: aggiudicatelo ora a 162€.

Grazie Amazon che con la Festa delle Offerte Prime ci permette di risparmiare sull’acquisto di uno smartwatch premium. A prezzo folle, oggi trovi il Samsung Galaxy Watch7. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 162,44 euro, invece di 229 euro. La versione in offerta è quella Silver con Cassa in Alluminio da 44mm.

Amazon ti permette di pagare in comode rate a tasso zero a partire da 32,49 euro al mese, per cinque mesi. Un affare imperdibile anche per questo. Questo smartwatch top di gamma include tantissime funzionalità in grado di cambiare la tua vita. E con Galaxy AI la tua vita viene semplificata direttamente dal tuo polso.

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]

162,44 209,00€ -22,28%
Samsung Galaxy Watch7 ti aiuta a conoscere il tuo corpo e iniziare la tua giornata al meglio. I sensori professionali monitorano sonno, battiti e attività quotidiane. Così pianifichi al meglio le tue giornate e ottieni sempre il massimo, iniziando sempre più carico di prima. Potrai anche creare la tua routine di allenamento ideale.

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]

Con questo orologio intelligente è facile raggiungere gli obiettivi. Inoltre, il nuovo processore permette di gestire tutto con una maggiore velocità e a prestazioni ancora più elevate. La batteria è stata ottimizzata per una potenza che dura a lungo. Acquista il Galaxy Watch7 a soli 162,44 euro, invece di 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2025
