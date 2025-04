Samsung Galaxy Watch7: risparmia 60€ acquistandolo su eBay

Grazie a eBay hai la possibilità di risparmiare 60 euro sull’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy Watch7 44 mm che porta Galaxy AI al tuo polso. Costa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 229,90 euro, invece di 289 euro. Si tratta di un ottimo sconto per questo smartwatch di ultima generazione, top di gamma del settore, e perfettamente compatibile con le tue esigenze.

Infatti, le numerose funzionalità incluse e i potenti sensori professionali ti assicurano un personal trainer sempre con te. Saprai sempre come il tuo corpo si sta comportando durante gli allenamenti e quali obiettivi hai raggiunto o devi ancora raggiungere. Inoltre, grazie al monitoraggio continuo, anche la tua salute è sotto controllo con un’analisi accurata dei parametri vitali.

Insomma, il Samsung Galaxy Watch7 44 mm è un ottimo alleato da portare sempre con te. Con eBay hai la consegna gratuita inclusa per molte destinazioni. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da soli 76,63 euro.

Samsung Galaxy Watch7 44 mm: grande risparmio, tanta tecnologia

Scegliendo il Samsung Galaxy Watch7 in offerta su eBay risparmi, ma senza rinunciare alla tecnologia. La cassa in alluminio da 44 mm è resistente e impermeabile, adatta anche per accompagnarti in piscina, al mare e sotto la doccia. Il design ricercato è impreziosito da inserti colorati nel cinturino che regalano un punto di luce all’orologio.

Il processore è ancora più potente, garantendo una navigazione tra i dati e le funzioni molto veloce, fluida e appropriata. Il Sensore BioActive è stato migliorato per offrire una precisione di livello superiore. Dotato di 13 LED, monitora frequenza cardiaca, ritmi del sonno e molto altro con elevata precisione.

Cosa stai aspettando? Grazie al Samsung Galaxy Watch7 44 mm potrai anche rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal tuo polso, senza prende in mano lo smartphone. Tutto questo e tanto altro ti sta aspettando dentro il gioiellino da polso del colosso sudcoreano. Acquistalo ora a soli 229,90 euro, invece di 289 euro.