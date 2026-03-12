 Samsung Galaxy Watch8 da 40mm: elegante, resistente e in sconto di 114€
Approfitta dello sconto di 114€ per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon e mettiti al polso il Samsung Galaxy Watch8 da 40mm.
Approfitta dello sconto di 114€ per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon e mettiti al polso il Samsung Galaxy Watch8 da 40mm.

È da un po’ che giri tra negozi ed e-commerce in cerca di uno smartwatch che sia elegante e robusto, con tante funzioni per monitorare la salute e le attività sportive? Allora oggi la tua ricerca si può dire conclusa. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy Watch8 da 40 mm a soli 265 euro, invece che 379 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Samsung ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Perciò in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 114 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero col Cofidis selezionando l’opzione che vedi in pagina.

Samsung Galaxy Watch8 è stupendo e ora costa il giusto

Il Samsung Galaxy Watch8 è uno straordinario smartwatch di fascia alta che regala prestazioni straordinarie per qualsiasi attività, da quelle giornaliere a quelle sportive. Gode di un sensore ancora più potente e preciso che ti permette tra le altre cose di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e ti dà un punteggio energetico personalizzato in base al comportamento del tuo fisico.

Gode di un design resistente agli urti, un display AMOLED rotondo con cassa da 40 mm e un cinturino in silicone robusto. Possiede un processore a 3nm che garantisce prestazioni eccezionali e tantissime applicazioni per lo sport che potrai scegliere in base alle tue preferenze. Ha il GPS integrato, la connessione Bluetooth e la resistenza fino a 5 ATM.

Una forza della natura che oggi puoi metterti al polso a un prezzo decisamente vantaggioso. Perciò prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch8 da 40 mm a soli 265 euro, invece che 379 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

12 mar 2026
