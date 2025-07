Samsung Galaxy Watch8: risparmia 50 euro con il preordine

È appena stato presentato e arriverà sul mercato nelle prossime settimane, ma grazie a questa offerta del Prime Day lo puoi già acquistare in preordine risparmiando: è il nuovo Samsung Galaxy Watch8, uno smartwatch evoluto che unisce un’estetica ricercata a funzionalità avanzate. Non lasciarti sfuggire lo sconto di 50 euro sul listino.

Prime Day taglia il prezzo di Samsung Galaxy Watch8

È caratterizzato da un design innovativo, resistente agli urti e dallo stile raffinato. È il modello più sottile e compatto mai realizzato dal produttore, per un comfort senza precedenti. Integra una funzione di punteggio energetico, basata sull’analisi del sonno e dei segnali cardiaci, che aiuta a comprendere e migliorare il tuo livello di benessere quotidiano. Per il fitness, offre coaching avanzato con programmi su misura, monitoraggio intelligente delle attività e supporto costante per raggiungere gli obiettivi. È inoltre il primo dispositivo della categoria in grado di misurare il livello di antiossidanti, attraverso il sensore per il pollice e l’indice AGE, offrendo una visione profonda della tua salute cardiometabolica. Il sistema operativo è Wear OS 6 con interfaccia One UI 8 Watch. Dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce per tutti gli altri dettagli.

Approfitta dello sconto di 50 euro rispetto al listino ufficiale e preordina il nuovo Samsung Galaxy Watch8 al prezzo di 379 euro (invece di 429 euro). Si tratta della versione dotata di connettività LTE, con cassa da 40 mm e nelle colorazione Dark Gray, quella visibile nell’immagine qui sotto.

Come anticipato, siamo arrivati all’ultimo giorno del Prime Day 2025. Le offerte continueranno ancora per qualche ora, dopodiché, una volta concluso l’evento, si tornerà ai prezzi di listino. Se non sei ancora abbonato a Prime, puoi comunque partecipare attivando la prova gratuita di 30 giorni e accederndo subito alle promozioni.