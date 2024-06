Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe essere più caro in Europa

Il prossimo 10 luglio dovrebbe andare in scena il Samsung Unpacked, evento in occasione del quale Samsung toglierà i veli a nuovi dispositivi, con un focus particolare sui pieghevoli, o almeno così dovrebbe essere in base alle indiscrezioni. Proprio a tal proposito, stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, pare che il Samsung Galaxy Z Flip 6, uno dei presunti protagonisti dell’evento, pare possa avere un prezzo di listino decisamente più elevato di quello del suo predecessore al lancio.

Samsung Galaxy Z Flip 6: prezzo più elevato del predecessore al lancio

Sino a questo momento le indiscrezioni parlavano di un aumento di 100 dollari nel mercato statunitense, ma pare che il rincaro andrà a interessare anche il mercato europeo. Viene infatti suggerito un prezzo di lancio di 1.340 euro per il Galaxy Z Flip 6 da 256 GB e di 1.467 euro per la variante da 512 GB.

È bene precisare che quelli di cui sopra dovrebbero essere i prezzi delle versioni europee, pertanto in Italia potrebbero essere ancora più elevati, visto e considerato che viene quantificato un aumento in 140 euro per il modello base usando come riferimento i 1.199 euro di listino del precedente Z Flip 5, mentre il listino italiano segnava 1.249 euro.

Ovviamente è indispensabile aspettare il lancio ufficiale per poter scoprire i prezzi esatti dei muovi pieghevoli della sudcoreana, ma è bene considerare la probabilità che ciò possa effettivamente accadere.

Per quanto concerne, invece, le caratteristiche hardware, corre voce che il pieghevole arrivi finalmente con 12 GB di RAM. Altri miglioramenti attesi sono l’implementazione di una fotocamera principale da 50 MP come per la famiglia Galaxy S24 e una batteria più grande rispetto allo scorso anno da 4.000 mAh.