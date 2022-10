Samsung Galaxy Z Flip4: questo è il momento di acquistarlo su Amazon

Su Amazon trovi il fantastico Samsung Galaxy Z Flip4 a un prezzo esplosivo. Acquistalo subito a soli 741 euro, invece di 1149 euro. Risparmierai ben 408 euro con questo ordine. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate con Cofidis direttamente al check out.

La sua particolarità è che puoi piagarlo completamente prima di riporlo in tasca. Le sue dimensioni diventano così ridotte da diventare estremamente comodo da portare sempre con sé. Tra l’altro, il suo display frontale sulla scocca ti permette di vedere chi ti sta chiamando o chi ti ha mandato un messaggio.

Il display principale da 6,7 pollici è incredibilmente ricco di dettagli. Avrai modo di goderti un vero e proprio smartphone quando aperto, con la praticità di poterlo chiudere per portarlo con te. In più il sistema touch screen è estremamente sensibile e preciso così come lo scorrimento che è fluido e rapido.

Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon

Approfitta subito dell’ottima promozione di prezzo dell’eccezionale Samsung Galaxy Z Flip4. Mettilo nel carrello a soli 741 euro, invece di 1149 euro. Con questo ordine risparmi esattamente 408 euro rispetto al prezzo di listino. Tra l’altro, questa di Amazon, è una delle migliori offerte disponibili online.

Grazie ai suoi colori dai toni neutri sarà sempre adatto a qualsiasi outfit. La finitura del vetro sfumata contrasta con la brillantezza lucida della cornice in metallo. Questo smartphone è impermeabile all’acqua e la cerniera in alluminio garantisce un apri-chiudi in totale sicurezza, senza rischio di rotture.

Acquista adesso il Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 741 euro, invece di 1149 euro. Con Amazon risparmi 408 euro e puoi anche decidere di acquistarlo subito, ma di pagarlo in comode rate. Attiva il finanziamento direttamente al check out con Cofidis.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.