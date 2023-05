Samsung Galaxy Z Flip4: SCONTO BOMBA di 470€ su Amazon

Risparmia 470 euro acquistando il Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon. Si tratta di un’offerta molto speciale che include anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate tasso zero. Ti basterà selezionare Cofidis prima del check out per attivare questo interessante finanziamento senza interessi. Rivoluziona il tuo approccio con gli smartphone grazie a questo modello pieghevole.

Il display principale da 6,7 pollici offre una tecnologia Dynamic AMOLED 2X affascinante. Colori brillanti, bianchi nitidi e neri profondi sono le caratteristiche subito visibili con questo schermo. Gustandoti qualche contenuto, anche ad alta qualità, hai la sensazione di essere immerso nella scena grazie ai dettagli perfetti di ogni singolo fotogramma. Il display posteriore da 1,9 pollici offre una tecnologia Super AMOLED.

Samsung Galaxy Z Flip4: FOLLIA Amazon per la 7 Days of Samsung

Amazon 7 Days of Samsung ha deciso di piazzare un’offerta bomba. Acquista ora il Samsung Galaxy Z Flip4 e scopri quanto è comodo utilizzare questo smartphone pieghevole che sta comodamente in tasca senza disturbare. Grazie alla Cover Screen da 1,9 pollici personalizzabile puoi controllare le notifiche in modo semplice e veloce senza nemmeno aprire il dispositivo. Scegli foto, emoji e il quadrante dell’orologio per un’esperienza su misura.

Mettilo nel carrello al 41% di sconto. Risparmi 470 euro grazie al tuo abbonamento a Prime. Se ancora non lo hai attivato ti consigliamo di iscriverti subito con prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

