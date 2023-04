Samsung Galaxy Z Flip4: su Amazon arriva il prezzo più basso mai visto

Vuoi uno smartphone pieghevole, resistente all’acqua e con un design d’impatto? Adesso è finalmente arrivata l’occasione giusta.

Sì perché il Samsung Galaxy Z Flip4 è crollato ad un prezzo incredibile: solo 699 euro su Amazon, invece di 1149. Risparmi il 39% e te lo porti a casa al suo prezzo più basso di sempre.

Samsung Galaxy Z Flip4: il futuro a portata di…tasca

Samsung Galaxy Z Flip4 è un dispositivo versatile che si apre e si chiude come un portafoglio, offrendoti un display principale da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Puoi goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità eccezionale e una fluidità senza pari. E quando lo chiudi, puoi usare il display secondario da 1,9 pollici per controllare le notifiche, scattare selfie o accedere alle tue app preferite.

Il dispositivo non è solo bello da vedere, ma anche da usare. Grazie alla sua cerniera flessibile, puoi posizionarlo in diverse angolazioni e sfruttare la modalità Flex per dividere lo schermo in due aree separate. Così puoi guardare un video nella parte superiore e chattare con i tuoi amici nella parte inferiore, oppure fare una videochiamata nella parte superiore e consultare le tue note nella parte inferiore.

Potente e affidabile, il telefono ha un processore octa-core da 3.18 GHz, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Presente una doppia fotocamera posteriore da 12 MP, con una principale dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus e una secondaria ultra-wide per catturare più dettagli4. Trovi anche una fotocamera frontale da 10 MP integrata nel display principale. La batteria da 3300 mAh con ricarica rapida e wireless ti assicura autonomia per tutta la giornata.

La caratteristica che ci porta alla chiusura di questa descrizione è la sua resistenza all’acqua. È il primo smartphone pieghevole ad avere la certificazione IPX8, che significa che può resistere fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Così non dovrai preoccuparti se ti cade in piscina o se ti becca la pioggia.

