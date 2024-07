Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6 con cashback del 3,5%: è possibile con Conto HYPE

Con Conto HYPE è possibile ottenere un cashback del 3,5% sull’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6, i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. La promozione è inclusa tra le offerte della sezione cashback dell’app HYPE ed è accessibile a nuovi e già clienti fino al 15 luglio 2024, salvo proroghe.

Per i nuovi clienti che scelgono HYPE è possibile aprire il conto a canone zero, con carta virtuale abbinata gratuita e possibilità di ricarica illimitata. Questo conto rappresenta la soluzione ideale per gestire le spese quotidiane a costo zero e accedere a diversi altri vantaggi. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di HYPE tramite il box qui di sotto.

Come accedere alla promo HYPE

Per acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6 con un cashback del 3,5% (un importo rilevante considerando che con lo Z Fold6 si parte da 2.099 euro) basta affidarsi alla promo di HYPE. La procedura è semplice: bisogna accedere all’app HYPE e poi andare nella sezione Hype Me Up > Cashback. Scorrendo l’elenco delle promo disponibili, è possibile individuare quella dedicata agli smartphone Samsung e completare l’acquisto.

Come detto in precedenza, la promo è valida anche per chi apre il conto HYPE. In questo caso, ci sono diversi piani tra cui scegliere ma il più interessante è sicuramente quello a canone zero, con carta virtuale inclusa (ma è possibile richiedere la carta fisica), bonifici gratis e possibilità di ricarica illimitata.

Per aprire subito il Conto HYPE (la procedura richiede pochi minuti) basta seguire il link qui di sotto. In alternativa, ci sono anche i piani Next, da 2,99 euro al mese, e Premium, da 9,99 euro al mese, che aggiungono tanti vantaggi e a cui è possibile accedere anche in una fase successiva l’apertura.