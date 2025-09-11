 Samsung Galaxy Z Flip7 a 669€? Ultimi pezzi su eBay!
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy Z Flip7 a 669€? Ultimi pezzi su eBay!

Solo su eBay trovi il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip7, il pieghevole più desiderato di sempre, a soli 669€, anche in tre rate a tasso zero.
Samsung Galaxy Z Flip7 a 669€? Ultimi pezzi su eBay!
Tecnologia Mobile
Solo su eBay trovi il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip7, il pieghevole più desiderato di sempre, a soli 669€, anche in tre rate a tasso zero.

Solo su eBay trovi il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip7, il pieghevole di ultima generazione più desiderato di sempre, a un prezzo imperdibile. Sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili! Mettilo adesso in carrello a soli 669 euro, invece dei soliti 1279 euro. Un risparmio reale di 580 euro dal prezzo di listino.

Acquista Galaxy Z Flip7 a 669€

Per ottenere questo incredibile sconto devi inserire il Coupon PSPRSETT25 all’interno della Casella Codici Sconto disponibile alla pagina dei metodi di pagamento. In questo modo ottieni un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione che risulta essere 699 euro. Solo così lo ottieni a 669 euro!

La consegna gratuita è inclusa nella promozione e puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Scegliendo uno di questi due metodi di pagamento ottieni un mini finanziamento in pochi click e senza dover fornire alcuna garanzia.

Samsung Galaxy Z Flip7: intelligenza artificiale tascabile

Il Samsung Galaxy Z Flip7 è intelligenza artificiale tascabile allo stato puro. Il nuovo design è perfetto per chi cerca uno smartphone estremamente portatile, ma che offre tutto quello che cerchi da un telefono di ultima generazione. Su eBay è in regalo a soli 669 euro con PSPRSETT25!

Ancora più sottile e resistente, questo gioiellino è anche più avanzato. Prestazioni eccezionali in tasca. Il display esterno da 4,1 pollici è stato ampliato per rendere tutto ancora più spettacolare, da un bordo all’altro. Super funzionale, permette di gestire molte funzionalità senza doverlo aprire.

Samsung Galaxy Z Flip7 F766B 5G 256GB 12GB RAM Dual Sim Jetblack Europa

Acquista Galaxy Z Flip7 a 669€

Dal piccolo schermo puoi accedere anche alle funzionalità di intelligenza artificiale, per un utilizzo immediato e comodo. La batteria dura a lungo, permettendoti un uso intensivo per tutta la giornata e oltre. Ordinalo ora a soli 669 euro, invece di 1279 euro, su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
iPhone 17 Pro, Pro Max e Air: i primi benchmark svelano la potenza

iPhone 17 Pro, Pro Max e Air: i primi benchmark svelano la potenza
Proiettore portatile a soli 29 euro: attiva questo coupon

Proiettore portatile a soli 29 euro: attiva questo coupon
Svendita Totale eBay sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE

Svendita Totale eBay sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE
Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
iPhone 17 Pro, Pro Max e Air: i primi benchmark svelano la potenza

iPhone 17 Pro, Pro Max e Air: i primi benchmark svelano la potenza
Proiettore portatile a soli 29 euro: attiva questo coupon

Proiettore portatile a soli 29 euro: attiva questo coupon
Svendita Totale eBay sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE

Svendita Totale eBay sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 set 2025
Link copiato negli appunti