Samsung Galaxy Z Flip7: display esterno da bordo a bordo

Il prossimo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe avere una nuova copertura esterna a schermo intero. I nuovi rendering del dispositivo, condivisi nelle scorse ore dal leaker OnLeaks su Android Headlines, mostrano infatti la novità e si basano su informazioni trapelate.

Samsung Galaxy Z Flip7: copertura esterna a schermo intero

Com’è possibile notare osservando anche l’immagine in alto, i rendering (visibili al completo tramite il link in fonte) mostrano che il prossimo pieghevole di Samsung assomiglierà al suo principale concorrente per quel che concerne il form Factor, il Motorola Razr Plus. Il nuovo schermo va da bordo a bordo sulla parte esterna e ha alloggiamenti ad hoc per le fotocamere e il flash.

L’altro cambiamento di rilievo che emerge dall’osservazione dei rendering è che il dispositivo presenta un display interno aumentato a 6,8 pollici dai 6,7 pollici del modello precedente e che questo potrebbe avere una piega meno visibile nel mezzo.

Per il resto, è molto probabile che il Galaxy Z Flip7 sia offerto in opzioni di archiviazione da 12 GB di RAM/256 GB e da 12 GB di RAM/512 GB di archiviazione, similmente a quanto fatto con il modello precedente.

Per quanto riguarda il prezzo, un report precedente suggeriva che Samsung potrebbe proporre il Galaxy Z Flip7 agli stessi del Galaxy Z Flip6. Ci sono anche segnalazioni di un Galaxy Z Flip7 FE a prezzi più accessibili in lavorazione.

Da tenere presente che OnLeaks si è dimostrato solitamente affidabile nel rivelare informazioni anticipato in merito a vari device, come i design dei Google Pixel 8 Pro e 9 Pro, quello della Nintendo Switch 2 e altro ancora.