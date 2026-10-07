Samsung Galaxy Z Flip8 a -47% per la Festa delle Offerte Prime

Rimangono poche ore prima che termini la Festa delle Offerte Prime e, tra le migliori occasioni online in questo momento, vale la pena segnalare lo sconto del 47% che porta il Samsung Galaxy Z Flip8 quasi a metà prezzo rispetto al listino ufficiale. Lo smartphone pieghevole è più conveniente che mai. Si tratta del modello di ultima generazione, lanciato quest’anno da marchio.

Quasi metà prezzo per Samsung Galaxy Z Flip8

Con sistema operativo Android, interfaccia personalizzata One UI, funzionalità di intelligenza artificiale e applicazioni ottimizzate per sfruttarne il form factor, nel suo design a conchiglia racchiude specifiche tecniche di fascia alta: display principale da 6,9 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, schermo frontale da 4,1 pollici con pannello Super AMOLED, processore Exynos 2600, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, fotocamera frontale da 10 megapixel e doppia posteriore da 50 e 12 megapixel, connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Invece di pagarlo 1.379 euro come da listino ufficiale, lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip8 oggi può essere tuo al prezzo di soli 729 euro, grazie allo sconto del 47% applicato in automatico. Non c’è bisogno di inserire codici o di attivare coupon, la riduzione della spesa è automatica. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna a domicilio senza spese aggiuntive prevista già entro domani, se lo ordini subito. La colorazione è Graphite.

Rimangono solo poche ore per approfittare della Festa delle Offerte Prime, l’evento che sta proponendo migliaia di prodotti in promozione nelle diverse categorie. L’appuntamento si concluderà a mezzanotte: per approfittarne basta un abbonamento Prime, lo stesso che include lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video e che puoi attivare gratuitamente per 30 giorni.