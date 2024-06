Samsung Galaxy Z Fold 6: nuovo design confermato da un cover

In occasione del prossimo evento Unpacked di Samsung, che si terrà il 10 luglio a Parigi, dovrebbero essere tolti i veli anche al nuovo Galaxy Z Fold 6, ma a quanto pare non ci sono grandi cambiamenti in vista rispetto al modello attualmente in carica, almeno non per quel che concerne le specifiche tecniche. Le novità più “sostanziose”, invece, dovrebbero riguardare il design.

Samsung Galaxy Z Fold 6: novità per il design confermato da una custodia

Una foto di una cover per il nuovo pieghevole che è stata diffusa nelle scorse dal leaker Thinborne sul social network X mette infatti in evidenza la cosa, andando a confermare indiscrezioni che erano già emerse nelle settimane addietro: il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 6 presenterà angoli più squadrati che potrebbero però risultare meno ergonomici.

Inoltre, potrebbe esserci una differenza per quanto riguarda le proporzioni del display interno, che parrebbe più largo e leggermente meno alto di quello del suo predecessore.

I rumors suggeriscono altresì che il dispositivo possa essere più leggero di circa 15 grammi e che possa presentare un telaio realizzato in titanio.

In merito agli aggiornamenti hardware, stando a quanto appreso sino ad ora dovrebbero limitarsi principalmente a un processore più potente, mentre il resto delle specifiche, tra cui fotocamere e batteria, dovrebbe rimanere praticamente invariato.

Ovviamente è bene tenere a mente che trattandosi di indiscrezioni, per quanto veritiere possano sembrare, il tutto è da prendere con le pinze, come si suol dire, almeno sino a quando non giungeranno conferme ufficiali da parte di Samsung.