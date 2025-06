Samsung Galaxy Z Fold 7: compatibilità parziale con Qi2

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà uno dei primi smartphone pieghevoli del colosso sudcoreano a supportare il nuovo standard di ricarica wireless Qi2. C’è però una cattiva notizia: si tratterà di una compatibilità parziale.

Samsung Galaxy Z Fold 7: supporto parziale al nuovo standard di ricarica Qi2

Andando maggiormente in dettaglio, il dispositivo identificato con il numero di modello SM-D637U è apparso sul sito del consorzio con la dicitura “Qi 2.1.0”, indicando che è conforme alla più recente revisione dello standard di ricarica.

Il numero di modello in questione, tuttavia, non corrispondente al solito schema di nomenclatura usato da Samsung, ma facendo dei confronti con precedenti codici adoperati dal Wireless Power Consortium dovrebbe trattarsi proprio del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Il dispositivo sarà compatibile con accessori che utilizzano un anello magnetico per l’allineamento del caricatore, ma non includerà magneti nel telaio del dispositivo stesso, una modalità semplificata rispetto al pieno supporto Qi2, il quale prevede invece la presenza di magneti integrati nello chassis al fine di garantire un allineamento preciso con le basi di ricarica compatibili.

Sebbene con maggiore impegno sarebbe possibile offrire la totale compatibilità, si tratta comunque di un significativo passo in avanti per i pieghevoli di Samsung, visto e considerato che quello in questione è un segmento in cui la ricarica wireless è stata fino questo momento implementata in modalità non sempre coerenti.

Ricordiamo che il colosso sudcoreano toglierà ufficialmente i veli ai suoi nuovi device foldable durante l’evento Unpacked specificamente dedicato a essi che andrà in scena quest’estate.