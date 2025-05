Samsung: Galaxy Z Fold 7 e Galaxy G Fold in titanio

Secondo quanto emerso nel corso delle ultime ore, il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy G Fold ai quali Samsung toglierà i veli quest’estate potrebbero andarsi a caratterizzare per l’utilizzo di una scocca in titanio, per migliorare la resistenza e ridurre lo spessore.

Samsung: Galaxy Z Fold 7 e Galaxy G Fold con scocca in titanio

A diffondere la notizia è stata la testata The Elec, secondo cui, appunto, Samsung prevede di utilizzare il titanio per il Galaxy Z Fold 7 e per il suo primo tri-fold per la piastra posteriore di entrambi i dispositivi, a differenza del Galaxy S25 Ultra, che utilizza il titanio per il telaio.

Una piastra posteriore è un componente che viene adoperato come supporto tra la cerniera e il pannello pieghevole. In precedenza, per il Galaxy Fold e per il Galaxy Z Fold 2, Samsung ha utilizzato una piastra posteriore in acciaio inossidabile. L’azienda ha poi deciso di passare alla fibra di carbonio per il Galaxy Z Fold 3 e ha continuato a farne uso fino al Galaxy Z Fold Special Edition, per il quale è stato poi adottato il titanio.

Il report afferma altresì che il Galaxy Z Fold 7 non presenterà un digitalizzatore S Pen sempre al fine di ridurre lo spessore complessivo del device.

Secondo quanto riferito, Samsung Display sta sviluppando un pannello OLED che funziona con uno stilo senza la necessità di un digitalizzatore. Apple utilizza una tecnologia simile, in cui lo stilo ha una batteria integrata per il riconoscimento della posizione della punta. Samsung sta lavorando con HiDeep per questa tecnologia, ma non è chiaro quando verrà utilizzata nei telefoni della serie Galaxy Z.