Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: la prima immagine

Da tempo circolano voci in merito al fatto che Samsung intenda lanciare sul mercato un nuovo smartphone pieghevole, al fine di migliorare quanto attualmente offerto e che pare promettere l raggiungimento di nuovi standard. Si tratta del Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, altrimenti noto come Galaxy Z Fold 6 Slim e Galaxy Z Fold 6 Ultra. Il dispositivo sembrerebbe essere in procinto di fare il suo debutto sul mercato e nel frattempo è stata diffusa online una prima foto.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: tutti i dettagli della prima foto

Osservando il rendering diffuso nelle scorse ore, visibile di seguito, il Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe sembrare simile al predecessore, il Galaxy Z Fold 6, ma il suo profilo notevolmente più sottile.

Il device continua a mantenere il design con cornice piatta e angoli leggermente arrotondati, garantendo una buon presa. Sul retro, è ancora presente l’isola delle fotocamere con tre sensori, nello stesso punto del modello precedente.

In confronto al suo predecessore, però, l’isola delle fotocamere sembra avere una forma meno arrotondata e più spessa. Invece, il display frontale presenta un foro centrale per la fotocamera selfie. Ovviamente, quando il dispositivo è aperto la cerniera centrale risulta essere nascosta.

Per quanto concerne la finitura posteriore, è probabile che si tratti di vetro e che possano esser proposte anche altre varianti di colore.

Inoltre, il pulsante di accensione/blocco si trova sul lato destro del dispositivo e fungerà anche da scanner di impronte digitali. Sopra quest’ultimo trovano poi posto i tasti mediante cui alzare e abbassare il volume.