Samsung: Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, velocità di ricarica invariata

Le indiscrezioni riguardo i futuri pieghevoli di casa Samsung, il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7, si susseguono ormai da diverso tempo a questa parte e hanno permesso di farsi un’idea abbastanza chiara di quelle che saranno le loro principali caratteristiche e il prezzo. A tal riguardo, nelle scorse ore sono emerse alcune interessanti informazioni relative alla velocità di ricarica e purtroppo nono è in programma una rivoluzione.

Samsung: ricarica a 25W per Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7

Le certificazioni 3C del Galaxy Z Fold7 e del Galaxy Z Flip7 rivelano che entrambi i dispositivi supporteranno una ricarica a 25W. Non ci sarebbe quindi alcun cambiamento rispetto all’ultima generazione e neppure rispetto alle alle altre quattro precedenti.

I dispositivi apparsi nel database 3C potrebbero essere le varianti cinesi del Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Le certificazioni, nello specifico, rivelano che entrambi i deivce sono stati testati con un caricabatterie modello EP-TA800 (9V / 2.77A), con un massimo di 25W.

È bene precisare che i documenti non confermano che Samsung manterrà la ricarica da 25W, ma indicano che entrambi gli smartphone sono stati testati con un caricabatterie rapido da 25W. In sostanza, c’è un chiaro indizio e formulare un’ipotesi non è difficile, ma attualmente manca ancora l’ufficialità della cosa.

Ricordiamo che il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7 dovrebbero essere lanciato unitamente a una versione più economica del pieghevole a conchiglia, ovvero il Galaxy Z Flip FE, e forse anche unitamente al primo tri-fold della sudcoreana.