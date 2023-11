Samsung Good Lock: oltre 100 milioni di download

Nelle scorse ore, Samsung ha annunciato il raggiungimento di un importante, anzi di un importantissimo traguardo relativo a uno dei suoi strumenti più apprezzati da parte degli acquirenti di smartphone. Samsung Good Lock ha infatti raggiunto e superato i 100 milioni di download.

Samsung Good Lock: più di 100 milioni di download dal 2016

Per chi non lo sapesse o magari non lo ricordasse, Samsung Good Lock è stata introdotta nel 2016 ed è una suite di app che consente di personalizzare svariati aspetti dell’interfaccia utente degli smartphone.

Apprezzatissima dagli appassionati di personalizzazione, la suite ha permesso al colosso sudcoreano di mantenere il software dei suoi smartphone pulito, consentendo al contempo agli utenti di personalizzare i propri dispositivi nel migliore dei modi, senza dover ricorrere a soluzioni terze spesso causa di malfunzionamenti e problematiche varie.

I paesi in cui Samsung Good Lock è stata scaricata di più sono la Corea del Sud con il 27% sul totale, seguita dalla Cina che registra il secondo numero più alto di download raggiungendo quota 21%. Troviamo poi Stati Uniti (12%), India (7%) e Messico (3%), dove ha fatto capolino solamente nel 2022, per cui apparentemente il dato potrebbe sembrare basso.

Vale la pena ricordare che il tanto amato – ma non sempre sicuro – Galaxy Store è l’unico luogo in cui la suite è disponibile, il che rende questo traguardo ancora più degno di nota.

L’azienda ha altresì condiviso alcuni dati sulle funzionalità della suite più apprezzate a seconda delle varie località geografiche. Si scopre in tal modo che gli utenti indiani tendono ad apprezzare app come ThemePark e HomeUp, mentre i coreani prediligono l’impiego di Sound Assistant e Quick Star.