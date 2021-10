Samsung HRM UE590: il 4K che non ti aspetti, ad un prezzo incredibile

Se sei alla ricerca di un monitor Ultra HD 4K, ma non vuoi investire cifre importanti pur non rinunciando alla qualità, abbiamo un’interessante soluzione per te. Si tratta del Samsung HRM UE590, un monitor UHD da 28 pollici dalle buone prestazioni, oggi ad un prezzo davvero incredibile su Amazon.

Monitor 4K Samsung HRM UE590: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, troviamo bordi ultrasottili con una elegante finitura in metallo spazzolato nella parte inferiore. Il pannello, come anticipato, è un flat da 28 pollici con risoluzione 4K (3840×2160) e tecnologia TN. Nonostante sfrutti una tecnologia lontana dall’IPS, la riproduzione cromatica è decisamente di alto livello, con neri piuttosto profondi ed un tono piuttosto fedele. Lo schermo, infatti, riproduce ben 1 miliardo di colori, un numero 64 volte superiore ai monitor tradizionali. Il refresh rate si ferma a 60Hz trattandosi di un prodotto pensato per la produttività e non per il gioco. Tuttavia, non manca il supporto al FreeSync per schede video AMD, il che lo rende un buon alleato anche per le sessioni di gioco, eliminando tearing e stuttering. Il tempo di risposta dei pixel, inoltre, è di solo 1 millisecondo, facendo risultare le immagini esenti dal fastidioso effetto “scia” durante le fasi più frenetiche di film e videogiochi.

Naturalmente essendo un prodotto pensato per la produttività, non manca alcune funzionalità essenziali per l’utilizzo prolungato. Il monitor utilizza la tecnologia Flicker Free che impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione per un confort maggiore. Allo stesso modo la modalità Eye Saver consente di ridurre drasticamente l’emissione di luce blu, diminuendo l’affaticamento degli occhi. Molto interessanti le funzioni Picture in Picture e Picture by Picture (PBP e PIP) che consentono di visualizzare su un unico schermo fonti diverse. Buona la connettività che prevede un ingresso DisplayPort e due HDMI, che permette di connettere simultaneamente PC ed eventuali console da gioco. In sostanza, un monitor estremamente versatile in grado di adattarsi a qualsiasi utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 30%, il Samsung HRM UE590 può essere acquistato su Amazon a soli 229,90 euro per un risparmio di ben 100 euro circa sul prezzo di listino.