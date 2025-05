Samsung: i CAD svelano le dimensioni di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

Quali saranno le dimensioni esatte dei futuri smartphone pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7? A rispondere, in attesa che i device vengano ufficialmente annunciati dalla casa madre, ci hanno pensato i disegni CAD di entrambi i dispositivi, che sono emersi nelle scorse ore.

Samsung: i disegni CAD del Galaxy Z Fold 7 e del Galaxy Z Flip 7 svelano le dimensioni esatte

In base a quanto è stato possibile apprendere, lo spessore di ogni metà del Galaxy Z Fold 7 sarà di appena 4,54 millimetri, il che implica che da chiuso il device avrà uno spessore di circa 9,1 millimetri. Il dispositivo si avvincerà molto a quelle che sono le dimensioni dello smartphone pieghevole che attualmente detiene il titolo di più sottile al mondo, ovvero l’OPPO Find N5 che presenta uno spessore di soli 8,93 mm

La sporgenza delle fotocamere sarà maggiore di un’intera metà del device: 5,54 mm. Il modulo sarà triplo e ciascuna fotocamera avrà il proprio anello. Riguardo alle dimensioni generali, sono indicate in 158,43 x 143,14 x 4,54 mm. Ogni metà è spessa 71,47 mm, con l’interstizio della cerniera che misura appena 0,2 mm.

Per quanto concerne il Galaxy Z Flip 7, invece, non ci saranno cambiamenti di rilievo rispetto a quanto già proposto. Il dispositivo avrà infatti uno spessore di 6,94 mm, che è praticamente identico a quello del Galaxy Z Flip 6 attualmente in commercio. Samsung, dunque, non pare aver fatto un grandissimo sforzo sul form factor.

Misurando anche il modulo fotografico, il telefono ha uno spessore di 9,17 mm. Complessivamente, invece, misurerà 166,61 x 75,23 x 6,84 mm.