Samsung: i futuri pieghevoli potrebbero costare meno

Gli smartphone pieghevoli, le cui vendite hanno recentemente subito una bella impennata, presentano prezzi decisamente più alti rispetto a quelli “comuni” e negli anni i costi non sono diminuiti in maniera significativa come invece talvolta accade per altri prodotti dopo la fase iniziale di lancio. Secondo recenti indiscrezioni, però, Samsung starebbe cercando di ridurre i prezzi dei display con un nuovo e interessante sistema.

Samsung: prezzi ridotti per i pieghevoli con la stampa a getto d’inchiostro

La testata coreana The Elec riferisce infatti che Samsung Display si sta preparando per utilizzare la stampa a getto d’inchiostro per realizzare cornici su display pieghevoli. Sino a questo momento, invece, il colosso sudcoreano ha utilizzato una micro decorazione di processo a secco di Segyung Hitech, il quale sfrutta una pellicola che in seguito viene stata tagliata per formare le cornici.

Il nuovo metodo a getto d’inchiostro, invece, avrebbe già le cornici a disposizione. Le pellicole della lunetta sono attaccate ai pannelli OLED per proteggere il pannello del display e si trovano tra il pannello e il vetro ultrasottile sui prodotti di visualizzazione pieghevoli di Samsung.

Attualmente non è chiaro se ci saranno differenze tangibili sul prodotto finale, ma pare che il vantaggio con la nuova tecnica sia, come anticipato, in termini di costi. The Elec spiega per l’appunto che “utilizzando la stampa a getto d’inchiostro, il film inizialmente realizzato è molto più lungo rispetto all’MDD, hanno detto le fonti, quindi più film che possono diventare cornici possono essere tagliati dal film originale che è stato realizzato”.