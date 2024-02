Samsung: i futuri smartphone top di gamma con Snapdragon

L’accordo tra Samsung e Qualcomm è destinato ad andare avanti per ancora altro tempo, il che significa che i futuri smartphone top di gamma della sudcoreana, quelli che costituiscono la gamma Galaxy, potranno ancora contare sul chip Snapdragon.

Samsung: accordo pluriennale con Qualcomm

A rendere nota la cosa è stata la stessa Qualcomm, durante l’ultima riunione con gli investitori. “Stiamo anche annunciando che abbiamo esteso un accordo pluriennale con Samsung relativo alle piattaforme Snapdragon per i lanci di smartphone di punta Galaxy a partire dal 2024. L’accordo esteso dimostra il valore di Snapdragon 8, la nostra leadership tecnologica e la nostra partnership strategica di successo a lungo termine con Samsung”.

L’accordo ha durata pluriennale ed è valido già dal 2024 da poco cominciato, ma non viene indicato quando invece avrà termine. Viene però fatto riferimento alla serie Galaxy S24 che è da poco in commercio, per cui è lecito aspettarci che almeno un altro paio di generazioni di smartphone della serie Galaxy S e Galaxy Z utilizzino processori Snapdragon di fascia alta.

Samsung adotta ormai da tempo immemore una strategia a due chip per i suoi smartphone della gamma Galaxy: sugli S si trovano sia versioni Snapdragon sia versioni Exynos. Fino a due anni fa, l’azienda procedeva nel seguente modo: Snapdragon per USA e Corea, Exynos per il resto del mondo. Nel 2023 lo scenario è cambiato: l’anno scorso si è visto solo Snapdragon su tutta la gamma e in tutto il mondo, mentre nel 2024 l’azienda è tornata a proporre i suoi Exynos sugli S24 e S24 Plus ovunque e Snapdragon sugli S24 Ultra anch’essi in tutto il mondo.