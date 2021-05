Samsung, in questo display è tutto esagerato

Samsung ha portato ormai da un anno sul mercato un display che definire “esagerato” è dir poco. Ma se per qualcuno può sembrare una follia, per altri l’Odissey G9 può invece essere un toccasana nella produttività, nel divertimento e nella velocità operativa. Trattasi infatti di un monitor da 49 pollici che si sviluppa completamente in orizzontale (ratio 32:9), avvolgendo l’utente e tenendolo sempre al centro della scena. Quel che è “troppo” per il 99% degli utenti, è invece il non-plus-ultra per quanti sanno sfruttare davvero 49 pollici di bontà, soprattutto quando lo sconto li offre al miglior prezzo di sempre.

Odissey G9, 49 pollici in 32:9

Una versione leggermente evoluta del display in edizione 2021 è disponibile per 1671 euro, mentre il prezzo dell’edizione 2020 scende dai tradizionali 1499 euro agli attuali 1199 euro. Ben 300 euro di risparmio, quindi, per portare il display al di sotto di una soglia molto interessante, poiché per sviluppare la stessa superficie occorrerebbe mettere in campo una spesa superiore senza avere medesime performance.

Raggio di curvatura da 1000R, refresh rate da 240Hz, tempo di risposta da 1ms. Risoluzione 5120x1440p, tecnologia G-Sync per un’esperienza evoluta di gaming ed altre caratteristiche lo rendono uno schermo super sotto molti punti di vista. Lo sconto lo rende invece accessibile, spingendolo verso utenti che fino ad oggi erano spaventati da specifiche tanto “esagerate”.

Ora Odissey G9 non è solo uno schermo esagerato, ma è anche una esagerata tentazione.