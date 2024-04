Samsung: indizi su Galaxy Watch FE, lo smartwatch economico

Tra i dispositivi a cui Samsung dovrebbe togliere i veli quest’estate ci sarà anche il Galaxy Watch FE, ovvero un Galaxy Watch in versione economica. A segnarlo è stata la redazione di AndroidHeadlines, la quale ha trovato tracce di un modello simile al Galaxy Watch4 che però il colosso sudcoreano ammodernerebbe per lanciarlo come una novità e con prezzo più contenuto.

Samsung: in arrivo Galaxy Watch FE

Per chi non lo sapesse, la sigla “FE” sta per “Fan Edition”, una denominazione introdotta da Samsung a settembre 2020 con Galaxy S20FE per indicare una versione economica del proprio flagship che è stata poi estesa anche ad altre categorie di prodotti, come tablet e auricolari.

Andando più in dettaglio, sono state trovate le prime tracce di Galaxy Watch FE, che corrisponde ai codici SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N. I tre codici indicano la versione destinata al mercato globale, quella per il mercato statunitense e quella per il mercato coreano, rispettivamente. A suggerire il fatto che il Galaxy Watch FE possa essere una “rivistazione” c’è anche la somiglianza col codice di Galaxy Watch4, che è invece SM-R860F.

Le similitudini tra Galaxy Watch FE e Galaxy Watch4 saranno abbastanza evidenti pure in termini di design e funzionalità, o almeno questo è quanto ipotizzato al momento, con il consueto impianto a base circolare, la ghiera da ruotare e il sistema operativo Wear OS al cui sviluppo Samsung lavora da tempo con Google.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si parla di un dispositivo del genere. Già a febbraio scorso, infatti, correva voce che Samsung stesse valutando un nuovo Watch4, unitamente a una riedizione di Galaxy Tab S6 Lite.