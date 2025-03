Samsung: la S Pen non è destinata a sparire

Con l’avvento del Galaxy S25 Ultra la S Pen di Samsung ha subito una modifica rispetto alla generazione precedente, con la rimozione del supporto Bluetooth e le relative funzionalità. Questa scelta ha generato parecchie lamentele tra gli utenti, oltre che destare non poche preoccupazioni riguardo il fatto che con le prossime generazioni di smartphone il “pennino” verrà del tutto rimossa, ma a quanto pare le cose non andranno in questo modo

S Pen: Samsung non vuole dirgli addio

Nel corso di un’intervista rilasciata alla redazione di TechRadar, infatti, Annika Bizon, dirigente di Samsung UK, ci ha tenuto a ribadire che il produttore non ha in programma di rimuovere l’accessorio negli anni a venire, precisando che per l’azienda coreana è di fondamentale importanza offrire agli utenti vari modi per interagire con lo smartphone, inclusa la S Pen, che va a rivelarsi estremamente comoda in molteplici circostanze, ad esempio durante una riunione per prendere appunti.

Detta in altri termini, per il colosso sudcoreano la S Pen rappresenta un accessorio irrinunciabile, costituendo ormai un qualcosa di tipico dell’esperienza offerta dai modelli Ultra.

Inoltre, sempre a dire di Annika Bizon, il pennino di Samsung è un accessorio che può rivelarsi molto utile per chi sa disegnare anche in un momento come quello corrente in cui l’intelligenza artificiale sembra avere la meglio su tutto, in quanto consente di sfruttare la propria creatività e poi lasciare all’AI il compito di perfezionare il risultato ultimo.

Alla luce di tutto ciò, è dunque altamente probabile che il prossimo Galaxy S26 Ultra possa contare ancora sulla S Pen, così come alcuni tablet di futura generazione di casa Samsung.