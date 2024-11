Samsung lancia ufficialmente il suo cloud gaming mobile

Dopo oltre un anno di test, Samsung ha annunciato che la sua piattaforma di cloud gaming mobile è uscita dalla fase beta ed è finalmente pronta per il lancio ufficiale.

Samsung: cloud gaming mobile ufficiale per gli utenti del Nord America

Il colosso sudcoreano sostiene che la sua piattaforma offre notevoli vantaggi agli utenti, come la possibilità di giocare istantaneamente a titoli Android senza dover prima procedere con il download e quella di sfruttare la latenza ridotta su tutti i dispositivi della gamma Galaxy.

Trattandosi di un servizio basato sul cloud, Samsung afferma che le capacità hardware del dispositivo Galaxy non costituiscono più un ostacolo alla fruizione di giochi per dispositivi mobili di fascia alta.

Dopo aver selezionato un gioco, lo streaming inizia all’istante, a patto ovviamente che la connessione a Internet in uso sia sufficientemente performante. Secondo quanto riferito, i giochi non sono così nitidi come lo sono normalmente.

Samsung aggiunge altresì che la sua piattaforma di cloud gaming mobile offre agli editori un vantaggio nell’acquisizione di utenti, poiché quando i giocatori toccano un annuncio per un gioco nativo Android, vengono indirizzati direttamente su Samsung Galaxy Store, dove possono iniziare subito a giocare.

Per supportare gli sviluppatori, poi, l’azienda offre strumenti come APK nativi per Android, sistemi di attribuzione basati sul cloud e supporto per i modelli di monetizzazione in-app esistenti.

Per il momento, il servizio è fruibile solo da parte degli utenti Galaxy negli Stati Uniti, precisamente in Nord America, tramite il Gaming Hub sui loro dispositivi Galaxy.