Samsung lavora ai futuristici occhiali intelligenti XR

Il fatto che Samsung stia lavorando al visore XR, conosciuto con il nome in codice “Project Moohan”, il quale dovrebbe fare il suo debutto per la fine dell’anno, è cosa già nota. In parallelo, però, l’azienda sta portando avanti un altro interessante progetto: gli occhiali intelligenti XR.

Samsung finalizza design e caratteristiche degli occhiali smart XR

Sulla falsariga di pregresse informazioni e secondo quanto riferito dalla testata ET News, Samsung si starebbe occupando della messa a punto di un paio di occhiali smart, identificati con il nome in codice “Hean”. In particolare, l’azienda starebbe finalizzando il suo design e le sue caratteristiche.

Gli occhiali intelligenti XR dovrebbero essere leggeri e facili da indossare, presentandosi come un’alternativa adatta per coloro che preferiscono non rivolgersi a un visore XR ben più ingombrante.

Inoltre, a differenza del visore XR che copre completamente gli occhi, il nuovo dispositivo dovrebbe assomigliare a un comune paio di occhiali. Le informazioni digitali verranno visualizzate sugli obiettivi e gli occhiali intelligenti XR saranno altresì dotati di altoparlanti per riprodurre musica e ascoltare ciò che l’assistente AI ha da dire.

La sfida principale sarebbe tuttavia quella di rendere il device comodo da indossare sempre e comunque, anche e soprattutto all’aperto e in movimento, a prescindere dalla forma del viso dell’utente.

Considerando la limitata superficie disponibile, il colosso sudcoreano starebbe integrando telecamere di alta qualità e sensori di movimento avanzati per garantire il controllo tramite gesti e comandi vocali.

L’azienda prevede di lanciare sia il visore XR che gli occhiali XR entro la fine dell’anno, segnando in tal modo un’importante entrata nel mercato della realtà estesa.