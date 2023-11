Samsung non lancerà uno smartphone pieghevole economico

Recentemente sono circolate voci secondo cui Samsung avrebbe provveduto a lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole economico, appartenente alla fascia media e dal prezzo maggiormente accessibile rispetto a quanto attualmente proposto. A quanto pare, però, ciò non accadrà davvero.

Samsung smentisce le voci sul pieghevole di fascia media

La nota azienda sudcoreana ha infatti smentito le voci di cui sopra, riferendo alla redazione della testata Korea JoongAng Daily che le indiscrezioni in merito all’arrivo di uno smartphone pieghevole con prezzo inferiore ai 500 dollari sono senza fondamento e che non vi è alcuna intenzione di produrre un device di questo tipo.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente riferito dal portavoce di Samsung.

Non abbiamo intenzione di produrre smartphone pieghevoli che hanno un prezzo nella fascia media e le ultime voci sono infondate. Non c’è nulla di deciso sulla questione.

Ricordiamo che i pieghevoli dell’azienda attualmente disponibili appartengono alla fascia premium, collocandosi appena sotto la serie Galaxy S che è quella di punta, con lo Z Flip 5 che presenta un prezzo a partire da 999 dollari e lo Z Fold 5 che viene proposto a un brezzo base di 1.799,99 dollari, i quali sono stati presentati in occasione dell’ultimo vento “Unpacked” andato in scena il 26 luglio scorso.

Va tuttavia tenuto presente che con l’avanzare e lo stabilizzarsi della tecnologia degli schermi pieghevoli e con l’introduzione di soluzioni concorrenti e a prezzi maggiormente accessibili da parte di Google e Huawei, i consumatori sono portati a chiedere soluzioni più convenienti pure a Samsung. Ad ogni buon conto, la sudcoreana segnala che significativi tagli di prezzo sui suoi pieghevoli di punta non sono imminenti, ma non è escluso che in futuro le cose possano cambiare.