Z Fold 5 e Z Flip 5 a Galaxy Unpacked: la data dell'evento

Il sottotitolo del nuovo evento Galaxy Unpacked appena annunciato da Samsung, ovvero Join the Flip Side , lascia ben poco spazio alle interpretazioni in merito a ciò che sarà l’oggetto della presentazione: si tratta della nuova linea di smartphone pieghevoli formata da Z Fold 5 e da Z Flip 5. C’è già anche la data da segnare in rosso sul calendario, quella di mercoledì 26 luglio, in anticipo rispetto a quanto visto negli anni scorsi.

L’evento Galaxy Unpacked in scena il 26 luglio

Andrà in scena a Seul, nella Corea del Sud, ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito del produttore oppure attraverso il suo canale YouTube ufficiale. Prenderà il via quando in Italia saranno le ore 13:00. La breve descrizione fornita è accompagnata da due slogan. Il primo è Join the flip side , un invito ad abbracciare il form factor ormai giunto alla sua quinta generazione. L’altro, ben più ambizioso, è A new cultural driver is coming .

Durante l’evento potrebbero essere annunciati anche i tablet della serie Tab S9 e gli orologi della gamma Watch 6, ma a tal proposito non ci sono conferme.

Tornando agli smartphone pieghevoli, Samsung ha bisogno di definire un nuovo standard di riferimento, in termini di design, caratteristiche e funzionalità, considerando le mosse di una concorrenza che, in questo specifico segmento di mercato, di recente ha accolto un player ingombrante come Google. Il gruppo di Mountain View ha infatti svelato a inizio maggio, in occasione della conferenza I/O 2023, il modello Pixel Fold.

Potrebbe essere questo uno dei motivi che hanno spinto la società sudcoreana ad anticipare la data del Galaxy Unpacked rispetto a quanto visto negli anni scorsi (solitamente in agosto). Per quanto riguarda la presunta scheda tecnica, rimandiamo alle indiscrezioni fin qui circolate.

