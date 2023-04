Samsung non può davvero dire addio a Google Search

Nelle scorse ore ha iniziato a impazzare sul Web la notizia, diffusa in principio dal New York Times, secondo cui Samsung avrebbe preso in considerazione l’idea di dire addio a Google come motore di ricerca per i suoi smartphone in favore di Bing di Microsoft. Non si tratterebbe solo di voci di corridoio, ma lo scenario in questione sarebbe in realtà irrealizzabile.

Samsung non può abbandonare Google Search

Ad argomentare la cosa è stato Andreas Proschofsky, un giornalista della testata online tedesca derStandard, il quale ha condiviso su Twitter un post al riguardo, sottolineando che in realtà per Samsung non sarebbe possibile accantonare Google in qualità di motore di ricerca per i suoi dispositivi a causa degli accordi tra le parti, almeno in alcuni paesi, come ad esempio gli Stati Uniti.

Android OEMs have to sign a thing called "Mobile Application Distribution Agreement" (MADA) if they want to get a license to use the Play Store and other Google apps. This includes a bunch of rules which includes – in most countries – setting Google Search as default. — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 17, 2023

Andando più nello specifico, qualsiasi azienda che intenda realizzare uno smartphone basato su Android con i servizi di Google deve rispettare il suo Mobile Application Distribution Agreement (MADA). Inoltre, le aziende che desiderano che Google Play Store sia installato sui loro device devono impostare Google Search come motore di ricerca predefinito su di essi.

Vi sono alcuni mercati, come l’Europa e l’India, per i quali lo scenario è leggermente differente e gli smartphone Android hanno una schermata di scelta del motore di ricerca che viene richiesta direttamente da alcuni organi di regolamentazione, ma questo significa che le aziende non possono ancora sbarazzarsi definitivamente di Google Search, volente o nolente.

Alla luce di tutto ciò, per poter fare concretamente quanto riferito nelle ore addietro, il colosso sudcoreano dovrebbe abbandonare completamente i servizi di Google sui suoi futuri smartphone Android per importare Bing come motore di ricerca, il che pare essere abbastanza improbabile.