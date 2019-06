Samsung presenta Notebook 7 e Notebook 7 Force

New entry nel catalogo PC del produttore sudcoreano: impossibile guardare ai nuovi Samsung Notebook 7 e Samsung Notebook 7 Force senza richiamare alla mente il design dei MacBook Pro. La presentazione proprio nei giorni della WWDC 2019 organizzata da Apple e che si aprirà questa sera a San Jose.

Samsung Notebook 7 e Notebook 7 Force

Telaio in metallo e spessore ridotto a soli 13,7 mm per il modello più piccolo. Il Notebook 7 è disponibile con display da 13,3 o 15,6 pollici, mentre il Notebook 7 Force viene commercializzato solo nel taglio più grande. In ogni caso la risoluzione del pannello è Full HD (1920×1080 pixel). A bordo processori Intel Core di ottava generazione affiancati da un quantitativo di RAM che arriva a 24 GB nel caso del Notebook 7 Force.

L’elaborazione del comparto grafico è affidata o alla componente Intel UHD integrata o a una scheda NVIDIA GeForce dedicata, a scelta tra MX250 e GTX 1650. Per quanto concerne lo storage si parte da unità SSD NVMe da 512 GB. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, una dichiarazione attribuita a YoungGyoo Choi, Senior Vice President di PC Business Team, Mobile Communications Business per Samsung Electronics, seguita da una tabella che riassume le principali specifiche tecniche dei due portatili.

I nuovi Notebook 7 e Notebook 7 Force uniscono un design elegante a un’impressionante potenza e a velocità al top, offrendo agli utenti un’esperienza senza paragoni. Questi dispositivi espandono il nostro portfolio in nuove direzioni, fornendo ai clienti l’opportunità di scegliere il modello che si adatta perfettamente al loro stile di vita.

Altri dettagli degni di nota riguardano la presenza del lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, degli altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos e della tastiera retroilluminata. La batteria è da 55 Wh per il Notebook 7 e da 43 Wh per la variante Force. Il sistema operativo preinstallato è per tutti i modelli Windows 10.

Il lancio di Notebook 7 e Notebook 7 Force è previsto in un primo momento nei territori di Corea del Sud e Hong Kong. Il modello Notebook 7 sarà acquistabile anche in Cina. I dispositivi arriveranno poi negli Stati Uniti, in Brasile e (si spera) negli altri territori. Il prezzo è fissato in 999 dollari per il Notebook 7 da 13 pollici, in 1.099 dollari per il modello più grande da 15 pollici e in 1.499 dollari per il Notebook 7 Force.