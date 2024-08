Samsung Odyssey 3D: monitor gaming fino a 37 pollici

Durante la Gamescom 2024, in corso a Colonia, Samsung ha svelato Odyssey 3D, un monitor gaming che permette di vedere immagini tridimensionali, senza indossare specifici occhiali. Il produttore coreano sfrutta tecnologie simili a quelle usate da Acer in monitor e notebook della serie SpatialLabs o da ASUS nel notebook ProArt Studiobook 16.

Caratteristiche del Samsung Odyssey 3D

Il Samsung Odyssey 3D è apparentemente un normale monitor gaming con pannello OLED. Sarà disponibile entro fine anno con diagonale di 27 e 37 pollici, risoluzione 4K e refresh rate di 165 Hz. Ha due porte HDMI 2.1 e una porta DisplayPort 1.4, supporta la tecnologia FreeSync Premium e può essere regolato in altezza tramite stand.

Quest’ultima caratteristica, insieme alla regolazione dell’inclinazione, serve per scegliere la migliore posizione quando viene attivata la modalità 3D. Il monitor integra una fotocamera stereoscopica che traccia la posizione degli occhi in tempo reale (Eye Tracking), mentre la funzionalità View Mapping modifica automaticamente l’immagine per migliorare la percezione della profondità.

Questa “magia” è possibile grazie all’uso di lenti lenticolari che sfruttano la tecnologia LFD (Light Field Display) per convertire le immagini 2D in 3D. Ovviamente l’effetto tridimensionale è visibile solo alla persona che si trova davanti al monitor, ma non è necessario indossare occhiali 3D.

Il Samsung Odyssey 3D era stato mostrato in anteprima al CES 2024 di Las Vegas, ricevendo il premio Best of Innovation nella categoria Games & eSports. Il produttore coreano non ha svelato il prezzo, ma sarà piuttosto elevato.

Samsung ha presentato inoltre i nuovi Odyssey OLED G95SD, G93SD e G85SD con pannello curvo da 49 e 34 pollici, risoluzione fino a 5120×1440 pixel e refresh rate fino a 240 Hz.