Samsung Odyssey G3 G30A: il monitor gaming versatile a soli 199 euro

Oggi ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei migliori monitor gaming non solo per le sue prestazioni, ma anche per la sua versatilità. Stiamo parlando del Samsung Odyssey G3 G30A, nuova versione del noto G3 che grazie ad un’offerta a tempo tocca il suo minimo storico a soli 199 euro su Amazon. Come premesso si tratta di un’offerta a tempo limitato di cui non possiamo garantire la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Monitor gaming Samsung Odissey G3 G30A: caratteristiche tecniche

Il monitor offre una diagonale di 27 pollici ed un pannello VA flat con una risoluzione Full HD. La tecnologia VA rappresenta la migliore via di mezzo tra un TN e un IPS. Da un lato, infatti, abbiamo un’elevata copertura dello spettro cromatico, ma senza rinunciare alle prestazioni tipiche di un TN. In aggiunta, i pannelli VA offrono neri nettamente più profondi rispetto alle altre due tecnologie citate. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144Hz con un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Non manca la tecnologia Freesync Premium che attraverso la sincronizzazione dei fotogrammi elimina i problemi di tearing e stuttering. Nel complesso, quindi, un monitor ideale per i videogiocatori più esigenti che vogliono strizzare l’occhio al portafoglio. Tuttavia, si tratta anche di uno schermo estremamente versatile che si adatta all’uso quotidiano e professionale.

Non mancano le tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode che garantiscono un confort di visione maggiore per le lunghe sessioni di utilizzo. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione riducendo la stanchezza alla vista. La seconda, invece, riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di irritazione agli occhi. In questo modo è possibile utilizzare il monitor per lo studio o il lavoro d’ufficio senza particolari difficoltà. Naturalmente la qualità della riproduzione cromatica lo rende un perfetto alleato anche per l’intrattenimento per la visione di film e serie TV. La connettività, infine, è piuttosto essenziale, con un ingresso HDMI, uno DisplayPort ed un jack per cuffie/altoparlanti. Insomma, un monitor adatto a tutto, ad un prezzo decisamente ragionevole.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Samsung Odyssey G3 G30A è disponibile su Amazon a soli 199,90 euro per un risparmio di ben 43 euro sul prezzo di listino.