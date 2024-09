Samsung Odyssey G3: monitor 27" FHD 165Hz in OFFERTA a tempo

Oggi su Amazon è disponibile un’offerta a tempo sul monitor Samsung Odyssey G3: con pannello da 27 pollici e adatto per il gaming puoi acquistarlo a soli 139,90 euro, con spedizione Prime inclusa.

Samsung Odyssey G3: un monitor per giocare, ma non solo

Il Samsung Odyssey G3 è dotato di un ampio display da 27 pollici con risoluzione Full HD: un pannello VA dal contrasto superiore e dai colori vividi e un rapporto 16:9 utile per offirti un’esperienza cinematografica.

Il refresh rate di 165Hz e il tempo di risposta di appena 1ms sono due caratteristiche fondamentali per gli appassionati di videogiochi, accompagnate dalla tecnologia FreeSync Premium che elimina lo screen tearing e lo stuttering, due dei fenomeni più fastidiosi nei giochi.

Parlando di connettività abbiamo una porta HDMI, una Display Port e un ingresso audio, per un monitor dotato anche di base regolabile e funzione pivot per aiutarti a trovare sempre la posizione di visualizzazione ideale per le tue sessioni.

Un monitor eccezionale che mette insieme prestazioni di livello, caratteristiche avanzate ed un prezzo imperdibile: acquistalo a soli 139,90 euro grazie all’offerta a tempo di Amazon.