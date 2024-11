Samsung Odyssey G5 per un monitor 27" QHD@180Hz e pannello IPS (-49%)

Samsung Odyssey G5 è il monitor da gaming definitivo da mettere sulla scrivania. Prestazioni più che ottime e risoluzione avanzata per godere di dettagli e di fluidità più che eccezionali. Pensa che anche con un budget ridotto hai a disposizione un modello 2024 di ultima generazione. Puoi acquistarlo a soli 229,90€ su Amazon con uno sconto del 49% che dimezza letteralmente il prezzo. Se sei interessato sono attivi anche i pagamenti con le 5 rate senza interessi.

Samsung Odyssey G5, perchè acquistare questo monitor gaming?

Con tutto al posto giusto, il Samsung Odyssey G5 è un monitor che regala sulla scrivania un’esperienza senza compromessi. Bordi sottili e design ultra slim per avere soltanto il meglio a disposizione. Pensa che il piede è stato studiato appositamente così non solo hai l’occasione di posizionarlo verticalmente o orizzontalmente ma puoi anche sistemare l’altezza e l’inclinazione sia in orizzontale che verticale del display. L’esperienza di gioco diventa altamente ergonomica con un prodotto che si adatta a diverse esigenze in maniera ottimizzata.

Parlando proprio di display, quello montato è un pannello IPS da 27 pollici che regala una visione maestrale. La risoluzione QHD (2560x1440p) unita all’HDR 400 arricchisce ancora di più l’immagine per non lasciare al caso neanche il più piccolo dei dettagli. Il refresh rate, invece, è fissato a 180Hz mentre i tempi di risposta ammontano ad appena a 1ms per una fluidità e velocità delle immagini da capogiro. Non mancano all’appello tecnologie accessorie firmate AMD per un prodotto al completo.

Per quanto riguarda la connettività, sul pannello posteriore trovi a tua completa disposizione una porta HDMI, una porta Display Port e un ingresso audio così puoi connettere casse e soundbar direttamente da qui. Un ulteriore dettaglio da non sottovalutare è il fatto che questo monitor monti un pannello IPS che regala colori brillanti e nitidi con poco distacco dalla realtà.

