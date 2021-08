Odyssey G3: il monitor Samsung a un prezzo MAI visto prima

Se stai cercando un monitor di qualità per la tua postazione di gioco, lavoro o studio, la Gaming Week ti regala ancora per poche ore un'opportunità speciale. Tra i migliori sconti in assoluto, infatti, è possibile trovare il display Samsung Odyssey G3 da 24 pollici, il cui prezzo crolla addirittura del 34″ passando da 259 a 169,9 euro.

Odyssey G3, grande occasione della Gaming Week

Che lo sconto sia particolarmente interessante lo dice lo storico dei prezzi del display, che vedono il precedente minimo in occasione del Prime Day a quota 190 euro circa: mai prima d'ora il prezzo del monitor Samsung era invece sceso alla quota raggiunta in queste ore.

Definizione 1920×1080, refresh rate da 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms e, in aggiunta, Flicker Free e Eye Saver Mode. Il pannello può oscillare grazie al libero perno di sostegno, con una particolarità interessante: è possibile anche configurare lo schermo in modalità verticale:

Un display di sicura qualità, insomma, con un pannello flat dalle caratteristiche superiori che solo per poche ore ancora è possibile avere ad un prezzo mai visto prima. Approfittane ora, o il tuo prossimo monitor non avrà certo caratteristiche di questa caratura.