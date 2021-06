Lo sconto del 25% su un dispositivo da 1679 euro è qualcosa che vale ben 420 euro di risparmio improvviso, scendendo così al prezzo finale di 1259 euro. Inoltre non uno sconto formale, ma un vero e improvviso taglio che regala davvero a questo Prime Day un'occasione unica. Ma il monitor a cui fa riferimento questa offerta non è certo un modello per tutti. Stiamo parlando di un autentico top di gamma, qualcosa di superiore per esigenze superiori: Odyssey G9, un monitor di caratura superiore.

Odyssey G9, una dimensione superiore

Stiamo parlando di un Odyssey G9 (G49G93), 49 pollici con curvatura 1000R, ratio 32:9 e qualità QLED. Samsung ha riversato in questo modello tutto il meglio che è possibile chiedere ad un display, ottenendo così un prodotto di gamma superiore che in ambito gaming può trasformarsi in un vero e proprio portale verso un mondo parallelo di emozioni.

Ora, le questioni son due: è del tutto chiaro come ci si trovi di fronte ad un monitor fuori da ogni schema, la cui qualità è spinta all'ennesima potenza. Allo stesso tempo è noto come una definizione 5120×1440 (dual QHD) vada oltre l'immaginario ed il dettaglio sul colore possa portare ad un livello di empatia con l'immagine fuori dall'ordinario. Ma è altrettanto vero il fatto che uno sconto simile non capita spesso e per chi ha esigenze di alto livello questa può diventare davvero una tortura: approfittarne o temporeggiare?

Dei vantaggi innegabili degli ultrawide abbiamo già parlato in passato: affiancare le finestre sul desktop invece di sovrapporle consente maggior velocità operativa e maggior ordine mentale. Al tempo stesso, questa operazione richiede uno strumento di qualità e di uno sviluppo soprattutto orizzontale, visto che in verticale la scomodità potrebbe presto trasparire. Odyssey G9 rasenta la perfezione e la mette sulla scrivania attraverso un tripode di appoggio che rende solito il sostegno e stabile il baricentro.

La questione è chiara: un prezzo simile non ci sarà più, se ci sarà ancora, per molto tempo. E nemmeno sfogliando tutto il catalogo del Prime Day si potrà trovare un altro prodotto che offra un risparmio reale che supera i 400 euro. Ognuno, in base al proprio budget ed alle proprie necessità, potrà fare tutte le valutazioni del caso: prodotti fuori dall'ordinario necessitano di logica fuori dall'ordinario.

Questo non è un monitor per tutti. Ma forse per te si. Lo puoi sapere soltanto tu.