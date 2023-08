Samsung Odyssey Neo G9 da 57" ufficiale: un monitor mostruoso

Quando si parla di Samsung non si discute soltanto della vasta gamma di smartphone che lancia sul mercato, o degli ottimi chip di memoria GDDR7 che sta sviluppando in vista della loro integrazione su schede video e automobili. Anche sul mercato dei monitor da gaming il marchio sudcoreano è un punto di riferimento a livello internazionale, complici gli esperimenti che porta in tutto il mondo. L’ultimo di questi è il monitor Samsung Odyssey Neo G9 ultrawide da 57″, presentato al CES 2023 e ora pronto ad arrivare anche in Italia. Occhio, però, al prezzo!

Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici ufficiale anche in Italia

Il monitor Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici è esagerato, ma meraviglioso. Si tratta del primo monitor dual UHD sul mercato, formato da due pannelli UHD da 32 pollici in formato 16:9, uniti in un unico display. A migliorare ulteriormente la qualità dello schermo ultrawide è la tecnologia Quantum Matrix con i Quantum Mini-LED, che porta le zone di local dimming a un totale di 2.392 e il contrast ratio a 1.000.000:1.

La curvatura del pannello è 1000R e la luminosità di picco arriva a 1.000 nit, con supporto a HDR, AMD FreeSync Premium Pro, refresh rate massimo di 240Hz e tempo di risposta di 1ms. Lato connettività segnaliamo la presenza di una porta DisplayPort 2.1, una HDMI 2.1, un hub USB-C e illuminazione RGB con tecnologia CoreSync. Mancano invece gli speaker.

Il prezzo? Il poderoso monitor Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici e 19 kg, per 1,3 metri di larghezza, costa 2.499 euro in Italia. Pre-ordinandolo sul sito ufficiale, si riceve un Samsung Galaxy S23 da 128 GB in omaggio, che costituisce quasi uno sconto di 600-700 euro.