Samsung annuncia i primi chip di memoria GDDR7

Samsung ha annunciato di aver completato lo sviluppo dei chip di memoria GDDR7 (Graphics Double Data Rate 7) che verranno utilizzate per la prossima generazione di schede video, ma anche all’interno delle automobili. Il produttore coreano ha ottenuto importanti miglioramenti rispetto alle attuali memorie GDDR6.

Aumentano prestazioni ed efficienza

Le specifiche finali non sono state ancora rilasciate dal JEDEC, ma i produttori di memorie hanno già avviato lo sviluppo delle nuove GDDR7. Samsung è il primo ad annunciare il completamento dello sviluppo dei chip da 16 Gb (2 GB). In base ai dati forniti dall’azienda coreana, la memoria ha una larghezza di banda per pin di 32 Gbps e totale di 1,5 TBps, ovvero 1,4 volte superiore a quella delle memorie GDDR6.

Questo notevole incremento è stato possibile grazie all’uso della tecnologia Pulse Amplitude Modulation-3 (PAM-3), invece della Non Return to Zero (NRZ) usate per le GDDR6. Usando tre distinti livelli di segnale (-1, 0 e +1) è possibile trasferire il 50% in più di dati nello stesso ciclo.

Un altro importante miglioramento riguarda l’efficienza energetica. La GDDR6 funziona a 1,35 Volt, mentre la GDDR7 funziona a 1,2 Volt. La nuova memoria è quindi il 20% più efficiente. Per alcuni dispositivi con requisiti più stringenti, come i notebook, sarà disponibile una versione a 1,1 Volt.

Per ridurre la generazione di calore è stato utilizzato un nuovo composto epossidico con elevata conducibilità termica per il packaging. Questi miglioramenti hanno permesso di ridurre la resistenza termica del 70% rispetto alla GDDR6 e ottenere maggiore stabilità durante le operazioni ad elevata velocità. L’arrivo sul mercato è previsto nel corso del 2024.