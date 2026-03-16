Samsung Odyssey OLED G5: un monitor da gaming che ha pochi rivali

Per vivere un’esperienza più realistica durante le tue sessioni di gioco devi sicuramente acquistare un monitor da gaming di qualità e oggi lo puoi avere in offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Odyssey OLED G5 a soli 399,90 euro, invece che 549 euro.

Come puoi notare siamo di fronte a uno sconto del 27% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare più di 149 euro sul totale. Soprattutto potrai avere un monitor da gaming che ti catapulterà direttamente dentro il tuo gioco preferito facendoti vivere emozioni straordinarie. La promozione ti permette anche di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Samsung Odyssey OLED G5 è super e anche in offerta

Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G5 rappresenta una delle migliori scelte che puoi fare e dunque a questa cifra è da prendere al volo. Non dovrai assolutamente fare sacrifici e potrai goderti immagini straordinarie. Possiede innanzitutto una diagonale da 27 pollici con cornice sottile per una maggiore visione. I colori sono brillanti e reali anche quando le scene sono più buie.

Offre un refresh rate da 180 Hz con tempo di risposta quasi azzerato da 0,03 ms. In pratica riuscirai a vedere molto prima ciò che sta succedendo rispetto ai tuoi avversari. Ed è anche compatibile con la tecnologia G-Sync per gestire al meglio la scheda grafica del tuo computer. Ha un filtro per la luce blu che garantisce meno impatto sugli occhi e in confezione troverai un cavo HDMI e un cavo DP.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi prima che sia tardi è tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey OLED G5 a soli 399,90 euro, invece che 549 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.