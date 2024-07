Samsung One UI 7: significativi cambiamenti di design

Secondo le più recenti indiscrezioni, Samsung si starebbe preparando a introdurre significativi cambiamenti in fatto di design con il prossimo aggiornamento One UI 7, basato su Android 15.

Samsung One UI 7: rivoluzione per il design

Andando più in dettaglio, stando a quanto riportato dal noto leaker Ice Universe in un post su X, One UI 7.0 potrebbe rappresentare la versione con maggiori modifiche della storia di One UI. In particolare, Samsung starebbe lavorando a un rinnovamento totale per quel che concerne l’interfaccia utente, incluso un restyling delle icone delle app.

Considerano il fatto che Samsung ha l’abitudine di mantenere invariato il design delle icone per lungo tempo, si tratterebbe di un cambiamento di gran rilievo. Tra le altre possibili novità anticipate ci sarebbe anche l’introduzione di un app drawer verticale.

Non è poi da escludere l’ipotesi che il colosso sudcoreano decida di spingere maggiormente sull’intelligenza artificiale, sebbene i dettagli al momento siano scarsi. Le funzionalità AI potrebbero infatti andare a migliorare l’esperienza utente complessiva, rendendo l’interfaccia ancora più intuitiva e reattiva.

Secondo le previsioni, Samsung potrebbe avviare il programma beta di One UI 7.0 per la serie Galaxy S24 nei prossimi due mesi, estendendolo poi gradualmente ad altri modelli di fascia alta come i Galaxy S23.

La presentazione ufficiale di One UI 7.0 potrebbe avvenire durante la Samsung Developer Conference 2024, in programma il 3 ottobre. La versione stabile dell’aggiornamento potrebbe poi essere rilasciata tra ottobre e novembre 2024.

I dispositivi di fascia alta e media dovrebbero ricevere l’update entro la fine dell’anno in corso, mentre per alcuni modelli di fascia più bassa l’update potrebbe arrivare il prossimo anno, presumibilmente durante il primo trimestre.