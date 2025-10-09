 Samsung One UI 8.5 con il filtro chiamate automatico dei Pixel
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung One UI 8.5 con il filtro chiamate automatico dei Pixel

Samsung sta preparando il rilascio del filtro automatico per le chiamate con One UI 8.5 per gli smartphone Galaxy.
Samsung One UI 8.5 con il filtro chiamate automatico dei Pixel
Tecnologia Mobile
Samsung sta preparando il rilascio del filtro automatico per le chiamate con One UI 8.5 per gli smartphone Galaxy.

Samsung è al lavoro sull’aggiornamento 8.5 per la One UI, l’interfaccia Android personalizzata in uso nei suoi smartphone Galaxy. La nuova versione dovrebbe prendere in prestito una nota funzionalità di chiamata dei Google Pixel, nello specifico il filtro automatico per le chiamate che consente di bloccare per gli utenti le chiamate spam, come quelle proveniente da call center o possibili truffe.

Samsung One UI 8.5 prende in prestito il filtro automatico chiamate dei Google Pixel

La funzionalità è stata scovata nel codice sorgente delle prime build di Samsung One UI 8.5, che ne confermano lo sviluppo da parte dell’azienda. Questo strumento, basato su IA, sarà in grado di rilevare e rispondere autonomamente alle chiamate sospette, mostrando una trascrizione in tempo reale della conversazione, senza che l’utente debba intervenire direttamente.

La nuova funzione permette anche all’utente di personalizzare il livello di intervento dell’IA. Sarà possibile scegliere tra diverse modalità di filtraggio, adattando la schermata chiamate alle proprie esigenze:

  • Livello basso: filtra solo le chiamate provenienti da numeri noti come spam o truffa.
  • Livello medio: include anche chiamate internazionali e numeri con ID bloccato.
  • Livello alto: analizza tutte le chiamate da numeri sconosciuti.
  • Livello massimo (in fase di sviluppo): filtra tutte le chiamate in entrata, garantendo la massima protezione.

I livelli sono già presenti nell’analoga funzione che si trova sui Google Pixel, ma Samsung potrebbe distinguersi introducendo l’opzione per filtrare tutte le chiamate, ideale per chi desidera evitare qualsiasi interruzione pur mantenendo la possibilità di non perdere chiamate importanti. Inoltre, le righe di codice trafugate suggeriscono che la funzione sarà attiva anche con la modalità “Non Disturbare”, in modo che sia più versatile.

Per quanto riguarda la disponibilità sui telefoni, le stringe di codice scoperte erano in lingua coreana, mentre successivamente un insider ha postato le schermate in inglese. Ovviamente è molto probabile che l’azienda introduca il supporto per altre lingue e regioni mondiali, in modo da rilasciare il filtro automatizzato per le chiamate per tutti gli utenti possessori di un Galaxy.

Fonte: Androidauthority

Pubblicato il 9 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Da non credere! Apple iPhone 16e scende sotto i 500€ su eBay

Da non credere! Apple iPhone 16e scende sotto i 500€ su eBay
Con 14€ ottieni il massimo della connettività grazie a Baseus Hub USB-C 7 in 1

Con 14€ ottieni il massimo della connettività grazie a Baseus Hub USB-C 7 in 1
Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming

Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming
Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee

Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee
Da non credere! Apple iPhone 16e scende sotto i 500€ su eBay

Da non credere! Apple iPhone 16e scende sotto i 500€ su eBay
Con 14€ ottieni il massimo della connettività grazie a Baseus Hub USB-C 7 in 1

Con 14€ ottieni il massimo della connettività grazie a Baseus Hub USB-C 7 in 1
Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming

Airalo: la tua eSIM per viaggiare in tutto il mondo e non pagare il roaming
Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee

Primo dispositivo di OpenAI: Jony Ive ha 15-20 idee
Gabriele Giumento
Pubblicato il
9 ott 2025
Link copiato negli appunti