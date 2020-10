Samsung Portable SSD T7 da 500GB a meno di 100€

Volete ampliare la memoria del vostro PC aumentandone anche la velocità? Sicuramente state pensando di acquistare un SSD e noi abbiamo la scelta che potrebbe fare al caso vostro, in offerta su Amazon al modico prezzo di 99,99 euro per il taglio da 500 GB, 189,99 euro per quello da 1 TB o 397,88 euro per quello da 2 TB.

Samsung Portable SSD T7: le caratteristiche principali dell’SSD esterno

Stiamo parlando del Samsung Portable SSD T7, un dispositivo più piccolo di un normale biglietto da visita con un peso di 56 grammi e uno spessore di appena 8.0 mm. Grazie all’assenza di componenti mobili e ad una robusta scocca in metallo resiste a cadute da altezza fino a 2 metri. Il T7 offre un’ottima esperienza nel campo dei dispositivi storage grazie anche al suo corpo compatto e raffinato, dotato di Motion LED. Inoltre, permette di trasferire le informazioni ad una velocità fino a 9.5 volte superiore rispetto ad un tradizionale hard disk esterno, ed è compatibile con PC, Mac, dispositivi Android e altri ancora.

La tecnologia PCIe NVMe, infatti, consente velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 1.050/1.000 MB/s grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2. Con la tecnologia ePCM e alla Dynamic Thermal Guard, il T7 riesce a rimanere ad una temperatura ottimale, anche a velocità elevate. Infine i sistemi operativi supportati sono Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi.

Approfittatene quindi di queste importanti offerte Amazon che vi permettono di portarvi a casa il taglio da 500 GB (sconto 13%), 189,99 euro (sconto 9%) per quello da 1 TB o 397,88 euro (sconto 13%) per quello da 2 TB.