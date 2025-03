Samsung potrebbe offrire chip da 2 nm prima di Apple

Da anni, Samsung e Apple si affannano per cercare di offrire processori sempre più avanzati per i loro smartphone. Attualmente, entrambi i marchi sono testa a testa: mentre la serie iPhone 16 porta in dote il chipset Apple A18 realizzato con un processo di fabbricazione a 3 nm, la gamma Galaxy S25 offre il Qualcomm Snapdragon 8 Elite che è a sua volta realizzato con un processo di fabbricazione a 3 nm. Per i prossimi smartphone, però, il “colosso sudcoreano” potrebbe battere la “mela morsicata”.

Samsung: chipset Exynos 2600 da 2 nm per la serie Galaxy S26

Secondo vari report, infatti, Apple sarà in grado di iniziare a offrire iPhone con chip da 2 nm dalla seconda metà del 2026. Ciò vuol dire che la serie iPhone 18 con il SoC della serie Apple A20 sarà il primo a offrire la tecnologia. Questo perché TSMC non potrà lavorare alla tecnologia di fabbricazione a 2 nm per la produzione di massa prima di allora.

Samsung Foundry, però, ha fatto progressi significativi con il processo di fabbricazione a 2 nm e le indiscrezioni suggeriscono che il gigante tecnologico potrà offrire il chipset Exynos 2600 realizzato con un processo di fabbricazione a 2 nm in tempo per la serie Galaxy S26, che arriverà nella prima metà del prossimo anno.

Se questo scenario dovesse rivelarsi vero, Samsung avrà offerto smartphone con chipset da 2 nm prima di Apple.

Alla stessa maniera, Samsung potrebbe anche avere la meglio su Qualcomm, che dovrebbe iniziare a offrire chipset con un processo di fabbricazione a 2 nm nel 2026. Al momento, però, non ci sono informazioni sul fatto che ciò avverrà prima o dopo che Samsung lo faccia.