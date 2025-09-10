 Samsung prende in giro i nuovi iPhone 17 con l'hashtag #iCant
Durante il lancio degli iPhone 17, Samsung pubblica post ironici con l'hashtag #iCant, evidenziando le mancanze di Apple.
Apple ha appena svelato i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max, con tripla fotocamera da 48 MP, zoom ottico x8 e chip A19 Pro. Ma mentre Cupertino celebrava il suo evento, Samsung ha colto l’occasione per lanciare una serie di frecciatine sui social, accompagnate dall’hashtag provocatorio #iCant. Il messaggio è forte e chiaro: Io posso, tu no.

Galaxy vs iPhone: Samsung stuzzica Apple sui Social con l’hashtag #iCant

Uno dei post più pungenti di Samsung recita: 48MP x 3 still doesn’t equal 200MP 🤓. Un riferimento diretto al sensore da 200 MP del Galaxy S25 Ultra, che supera di gran lunga la somma dei tre obiettivi dell’iPhone 17 Pro.
La sfida non è solo numerica, è una dichiarazione di superiorità tecnologica, almeno secondo il colosso coreano.

Samsung ha anche ironizzato sull’assenza di un iPhone pieghevole, pubblicando un post con il testo Actual innovation > hype. Samsung vuole sottolineare che l’innovazione concreta (i telefoni pieghevoli) vale più del semplice clamore mediatico che spesso circonda Apple. Il messaggio è accompagnato da immagini che mostrano i Galaxy Z Fold e Flip, mentre Apple continua a proporre un design tradizionale. Il tag #iCant diventa così un manifesto: “Apple non può piegare, non può innovare, non può competere”.

Strategia social o provocazione ben studiata?

Non è la prima volta che Samsung sfrutta i lanci Apple per rafforzare la propria immagine. La campagna #iCant punta a evidenziare ciò che i Galaxy già offrono e che gli iPhone, secondo Samsung, non riescono ancora a raggiungere. Una mossa audace, che alimenta il dibattito tra fan e accende la competizione tra i due giganti.

In sostanza, Samsung sta usando l’ironia per posizionarsi come l’azienda davvero innovativa, contrapponendosi a Apple che, secondo loro, vive più di immagine che di novità tecnologiche.

