Samsung prima a supportare telecamere Matter su SmartThings

È passato quasi un mese da quando la Connectivity Standards Alliance ha annunciato le specifiche Matter 1.5, introducendo le telecamere smart come nuova categoria di dispositivi completamente supportati dallo standard. Samsung ha colto la palla al balzo e ora è la prima piattaforma per la smart home a supportare le telecamere abilitate Matter 1.5 su SmartThings.

Telecamere Matter su SmartThings: Samsung anticipa Apple e Google

L’aggiornamento permette di aggiungere telecamere smart abilitate Matter alla propria smart home insieme a luci, sensori e tutti gli altri dispositivi che già popolano l’ecosistema. Matter 1.5 consente ai produttori di sviluppare telecamere smart senza bisogno di API o integrazioni personalizzate. Per questo motivo, Matter è diventato così popolare anche per altri dispositivi, uno standard aperto che tutti parlano, invece di mille “dialetti” proprietari che costringono gli utenti a installare sedici app diverse per controllare una casa con quattro dispositivi…

La nuova specifica amplia le funzionalità dello standard aggiungendo il supporto ai tipi di dispositivi e alle caratteristiche più richieste dagli utenti. Non riguarda solo le telecamere, migliora anche il supporto per tutti i sistemi di apertura e chiusura, come tende da sole, tende interne, tapparelle, cancelli e porte di garage.

Cosa possono fare le telecamere Matter su SmartThings

Le telecamere abilitate Matter su SmartThings offrono lo streaming in tempo reale degli spazi interni ed esterni, gli avvisi quando viene rilevato un movimento, cronologia delle notifiche degli eventi, comunicazione bidirezionale per parlare attraverso la telecamera e archiviazione delle registrazioni video in locale o nel cloud.

Una funzione particolarmente utile sono le zone di blocco, che permettono di impedire alle telecamere di segnalare movimenti in aree specifiche. Se per esempio la telecamera inquadra parte della strada e non si vuole ricevere notifiche ogni volta che passa un’auto, è possibile creare una zona di blocco per quella porzione di inquadratura.

Hub compatibili

Le telecamere Matter funzionano già su vari SmartThings Hub: Aeotec Smart Home Hub 2, Aeotec Smart Home Hub, SmartThings Hub 2018 e ThingsOne Smart Home Hub. Lo SmartThings Hub 2015, il modello più datato, sarà supportato dal 2026.

Samsung sostiene che SmartThings ora supporta 58 tipi di dispositivi Matter attraverso la specifica 1.5, che ha una base di 425 milioni di utenti, un mercato enorme per i produttori di dispositivi Matter,.

Partnership con Aqara, Eve e Xthings

Samsung ha stretto partnership con Aqara, Eve e Xthings, che lanceranno le loro telecamere smart abilitate Matter all’inizio del 2026. Sono i primi produttori a sfruttare il nuovo standard, ma probabilmente non saranno gli ultimi, visto che ora i produttori possono sviluppare una volta sola e vendere a tutti gli ecosistemi invece di creare versioni separate per SmartThings, Apple Home, Google Home e Amazon Alexa.