Samsung: Q2 con profitti migliori degli ultimi anni

Quello che sta vivendo Samsung è senza dubbio alcuno un buon momento, lo avevano annunciato i dati relativi al Q1 2022 e lo confermano le previsioni per i dati del Q2 2022. Stando infatti a quanto da poco comunicato dalla stessa azienda coreana, l’utile operativo si attesta attorno ai 10,9 miliardi di dollari, il che fa segnare un incremento del profitto pari al 12,33% su base annua.

Samsung: Q2 con profitto aumentato del 12,33%

Anche se Samsung non ha ancora svelato in dettaglio le prestazioni delle singole divisioni, a spingere in maniera particolare sembrerebbe essere il segmento dei chip, una tendenza questa che viene dettata dalla crisi del settore e dal fatto che c’è un mercato che chiede di essere sfamato il più possibile, in special modo relativamente alla domanda di data center e server farm. Le spedizioni globali di DRAM e NAND Flash hanno subito un incremento rispettivamente del 9% e del 2% in confronto al medesimo periodo del 2021.

Se il presente è roseo, per la seconda metà dell’anno fiscale, però, la situazione sembra porsi diversamente. Le previsioni sono infatti in calo a causa dell’inflazione, delle politiche cinesi per il contenimento della pandemia da Covid-19 e per la guerra tra Russia e Ucraina. Tutto ciò dovrebbe andare ad inficiare molti degli ambiti in cui opera Samsung, tra cui pure smartphone e TV.

Bisogna altresì tenere presente che, sempre relativamente al mercato dei chip, prima o poi le scorte finiranno a causa dell’eccedenza di domanda e questo andrà inevitabilmente a causa una discesa al ribasso di tutto il settore.